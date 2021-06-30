Греф и Собянин хотят снизить стоимость рецептурных лекарств в Москве путем онлайн-торговли

Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Сбербанка Герман Греф направили на прошлой неделе в правительство письмо с предложением провести в Москве эксперимент по электронной продаже рецептурных лекарств, кроме психотропных и наркотических. Об этом сообщает источник «Интерфакса».

Предполагается, что эксперимент начнут с 1 января 2022 года на 12 месяцев. Москва выбрана как площадка для эксперимента по причине того, что является лидером в области цифровизации здравоохранения.

Эксперимент уже согласован с вице-премьером Татьяной Голиковой.

В качестве рецепта покупатель на сайте аптеки будет предоставлять QR-код этого документа или его уникальный номер, который будет доступен в системе ЕМИАС (в ней хранятся электронные медицинские карты москвичей, к которым они сами имеют доступ).

Предполагается, что онлайн-торговля позволит снизить стоимость лекарств примерно на 10%. Также в пандемийных условиях это позволит сократить количество очных обращений больных в аптеки.