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«Всех нашпигуют вакцинами, как рождественского гуся!»: в сети спорят о словах иммунолога Крючкова

Он предполагает, что коронавирус можно победить к следующему лету, а вакцинироваться пожизненно не нужно.

Фото: АГН "Москва"

Некоторое время назад глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в период подъема заболеваемости коронавирусом повторную прививку следует делать раз в полгода, а при спокойной ситуации - раз в год. Cчитайте, прописал пожизненную, ну или почти пожизненную вакцинацию.

Но так как за последнее время россияне уже порядком наслушались бреда про коронавирус от власть имущих, чего только стоит история с запретом секса после прививки, журналисты резонно решили расспросить об этом иммунолога. Так вот он уверен, что «россиян не нужно ревакцинировать от коронавируса каждые полгода в течение всей жизни».

Экспертом выступил иммунолог Николай Крючков.

«Такое может быть только во время пандемии. А она вечно существовать не будет, - сказал он. - Если сделать все правильно, то эпидемия закончится уже к лету следующего года. Если сохранить нынешние темпы вакцинации и ревакцинации, нам понадобится месяцев семь-восемь. К марту будет четко видно, будут ли вспышки. На мой взгляд, необходимо как можно быстрее привить россиян, чтобы вирус не адаптировался к препаратам».

Ничего общего со словами Мурашко, которому россияне и так не особо доверяют. Сами понимаете, после этого в соцсетях началась дискуссия.

«Борьба с ковидом, скорее, напоминает борьбу против гражданских прав у людей. И пока это не изменится - ничего хорошего не произойдёт», - считает россиянин.

«Эти слова иммунолога ещё раз подтверждают теорию бизнеса, а не спасения населения от коронавируса», - считает читатель.

Но достаточно и тех, кто увидел в словах Крючкова призыв вакцинироваться как можно быстрее.

«По словам специалиста, если сделать все правильно, то эпидемия закончится уже к лету следующего года». Эпидемия услышала и пообещала», - скептически настроен петербуржец.

«То есть, давайте побыстрее вакцинируемся и не дадим вакцине потерять срок годности, иначе наши барыги понесут огромные потери? Так читать эту информацию?» - уточняет россиянин.

«Да, все на вакцинацию! Зря, что ли, вакцин понаделали? Не выливать же», - солидарен с ним инженер.

«Скоро всех посадят на иглу! - скептичен москвич. - Нашпигуют каждого вакцинами, как рождественского гуся».

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