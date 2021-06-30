«Всех нашпигуют вакцинами, как рождественского гуся!»: в сети спорят о словах иммунолога Крючкова
Он предполагает, что коронавирус можно победить к следующему лету, а вакцинироваться пожизненно не нужно.
Некоторое время назад глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в период подъема заболеваемости коронавирусом повторную прививку следует делать раз в полгода, а при спокойной ситуации - раз в год. Cчитайте, прописал пожизненную, ну или почти пожизненную вакцинацию.
Но так как за последнее время россияне уже порядком наслушались бреда про коронавирус от власть имущих, чего только стоит история с запретом секса после прививки, журналисты резонно решили расспросить об этом иммунолога. Так вот он уверен, что «россиян не нужно ревакцинировать от коронавируса каждые полгода в течение всей жизни».
Экспертом выступил иммунолог Николай Крючков.
Ничего общего со словами Мурашко, которому россияне и так не особо доверяют. Сами понимаете, после этого в соцсетях началась дискуссия.
«Борьба с ковидом, скорее, напоминает борьбу против гражданских прав у людей. И пока это не изменится - ничего хорошего не произойдёт», - считает россиянин.
«Эти слова иммунолога ещё раз подтверждают теорию бизнеса, а не спасения населения от коронавируса», - считает читатель.
Но достаточно и тех, кто увидел в словах Крючкова призыв вакцинироваться как можно быстрее.
«По словам специалиста, если сделать все правильно, то эпидемия закончится уже к лету следующего года». Эпидемия услышала и пообещала», - скептически настроен петербуржец.
«То есть, давайте побыстрее вакцинируемся и не дадим вакцине потерять срок годности, иначе наши барыги понесут огромные потери? Так читать эту информацию?» - уточняет россиянин.
«Скоро всех посадят на иглу! - скептичен москвич. - Нашпигуют каждого вакцинами, как рождественского гуся».
Теги: #коронавирус, #Вакцина от коронавируса, #вакцинация