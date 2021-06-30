«Всех нашпигуют вакцинами, как рождественского гуся!»: в сети спорят о словах иммунолога Крючкова

Ничего общего со словами Мурашко, которому россияне и так не особо доверяют. Сами понимаете, после этого в соцсетях началась дискуссия.

«Борьба с ковидом, скорее, напоминает борьбу против гражданских прав у людей. И пока это не изменится - ничего хорошего не произойдёт», - считает россиянин.

«Эти слова иммунолога ещё раз подтверждают теорию бизнеса, а не спасения населения от коронавируса», - считает читатель.

Но достаточно и тех, кто увидел в словах Крючкова призыв вакцинироваться как можно быстрее.

«По словам специалиста, если сделать все правильно, то эпидемия закончится уже к лету следующего года». Эпидемия услышала и пообещала», - скептически настроен петербуржец.

«То есть, давайте побыстрее вакцинируемся и не дадим вакцине потерять срок годности, иначе наши барыги понесут огромные потери? Так читать эту информацию?» - уточняет россиянин.