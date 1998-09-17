Какая компенсация положена за осложнениях после вакцинации
Медицинский юрист Анастасия Коптеева - о том, что считается осложнением после прививки, и на какие денежные выплаты можно рассчитывать, если все пошло не так, как планировалось
-Статья 18 Федерального закона от 17.09.1998 N 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» разъясняет право граждан на социальную поддержку при возникновении поствакцинальных осложнений:
📌Граждане имеют право на получение государственных единовременных пособий, ежемесячных денежных компенсаций, пособий по временной нетрудоспособности.
🔸При возникновении поствакцинального осложнения гражданин имеет право на получение государственного единовременного пособия в размере 10 000 рублей.
🔸В случае смерти гражданина, наступившей вследствие поствакцинального осложнения, члены семьи умершего имеют право на получение государственного единовременного пособия в размере 30 000 рублей.
Постановлением Правительства РФ от 2 августа 1999 года №885 утвержден перечень поствакцинальных осложнений, дающих право гражданам на получение государственных единовременных пособий:
🔹анафилактический шок;
🔹тяжелые генерализованные аллергические реакции (рецидивирующий ангионевротический отек — отек Квинке, синдром Стивена-Джонсона, синдром Лайела, синдром сывороточной болезни и т.п.);
🔹энцефалит;
🔹вакциноассоциированный полиомиелит;
🔹поражения центральной нервной системы с генерализованными или фокальными остаточными проявлениями, приведшими к инвалидности: энцефалопатия, серозный менингит, неврит, полиневрит, а также с клиническими проявлениями судорожного синдрома;
🔹генерализованная инфекция, остеит, остит, остеомиелит, вызванные вакциной БЦЖ;
🔹артрит хронический, вызванный вакциной против краснухи.
⚠️Также у страховых компаний есть программы, покрывающие риски вакцинации.
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