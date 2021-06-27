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Ученые из США выяснили, что яд паука способен подавить хроническую боль

Яд тарантулов может применяться для облегчения состояния у некоторых пациентов

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Фото: @Pixabay

Хроническую боль подавят с помощью яда паука

Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе полагают, что яд пауков тарантулов, являющийся одним из самых смертоносных, может применяться при борьбе с хронической болью. Это связано с тем, что пауки и скорпионы прошли через миллионы лет эволюции, что позволило им оптимизировать пептидные, белковые и низкомолекулярные компоненты в своих ядах.  

Исследование показало, что те же самые отравляющие компоненты, вызывающие боль и неврологическую дисфункцию, способны помочь нервам работать лучше и сократить уровень боли. Сейчас исследование учёных сосредоточилось вокруг перуанского зелёного бархатного птицееда, в яде которого обнаружен максимальный потенциал. Он связан с особым пептидом, который через специфический канал Nav1.7 передаёт болевые сигналы. 

Исследователи пытаются сделать так, чтобы белок в яде паука блокировал каналы Nav1.7 только в сенсорных клетках, не затрагивая эти же каналы в мышцах и головном мозге. Полученный таким образом токсин не будет иметь нежелательных побочных эффектов и поможет при хронической боли.

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