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Ученые: Диета с соей поможет при самом тяжелом климаксе

Большую часть неприятных симптомов менопаузы можно ликвидировать с помощью соевой диеты, как показало исследование

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Фото: @Pixabay

Диета с соей поможет при самом тяжелом климаксе

Журнал Menopause публикует результаты нового исследования американских ученых. Оно показало, что если женщины придерживаются растительной диеты, содержащей много сои, то выраженность приливов у них уменьшается на 84%, то есть падает с почти 5 эпизодов в день до менее чем одного эпизода. В течение продолжавшегося 12 недель исследования у 60% его участниц полностью исчезли приливы. А у остальных, они уменьшились на 79%. 

При этом в ходе исследования не применялись гормональные препараты или экстракты сои. Учёные проверяли действенность комбинации обезжиренной растительной диеты с полстаканом обычных соевых бобов, добавляемых ежедневно в салат или суп. 

Полученные результаты исследования могут изменить всю стратегию борьбы с неприятными симптомами менопаузы, которая обычно начинается в районе 50 лет. Исследователи из Университета Джорджа Вашингтона полагают, что возможность справиться с этими симптомами, не прибегая к сильнодействующим лекарствам, будет встречена представительницами прекрасного пола с большим воодушевлением. По статистике, тяжелая менопауза с выраженными приливами — реальность почти для 80% представительниц прекрасного пола.

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