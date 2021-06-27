Ученые: Диета с соей поможет при самом тяжелом климаксе

Диета с соей поможет при самом тяжелом климаксе

Журнал Menopause публикует результаты нового исследования американских ученых. Оно показало, что если женщины придерживаются растительной диеты, содержащей много сои, то выраженность приливов у них уменьшается на 84%, то есть падает с почти 5 эпизодов в день до менее чем одного эпизода. В течение продолжавшегося 12 недель исследования у 60% его участниц полностью исчезли приливы. А у остальных, они уменьшились на 79%.

При этом в ходе исследования не применялись гормональные препараты или экстракты сои. Учёные проверяли действенность комбинации обезжиренной растительной диеты с полстаканом обычных соевых бобов, добавляемых ежедневно в салат или суп.

Полученные результаты исследования могут изменить всю стратегию борьбы с неприятными симптомами менопаузы, которая обычно начинается в районе 50 лет. Исследователи из Университета Джорджа Вашингтона полагают, что возможность справиться с этими симптомами, не прибегая к сильнодействующим лекарствам, будет встречена представительницами прекрасного пола с большим воодушевлением. По статистике, тяжелая менопауза с выраженными приливами — реальность почти для 80% представительниц прекрасного пола.