Театр гигиены: Как чрезмерная дезинфекция обманывает чувство безопасности и грабит бюджет

Sobesednik.ru пересказывают материал The Guardian о том, как санитарные ортодоксы породили неадекватные способы защиты от коронавируса.

В июле 2020 года писатель из Атлантики Дерек Томпсон в своем эссе о пандемии коронавируса изобрел понятие «театра гигиены».

В случае с Москвой хорошей иллюстрацией этого термина может послужить обязательство носить перчатки. Томпсон среди других примеров упоминает пластиковые экраны для лица, которые не защищают пользователей от вдыхания зараженного воздуха или заражения людей вокруг них.

В этом же перечне одноразовые столовые приборы, одноразовые меню в ресторанах и щиты между столиками, люди в спецодежде обрабатывающие общепиты, инвентарь в тренажерных залах, перила в подъездах.