Театр гигиены: Как чрезмерная дезинфекция обманывает чувство безопасности и грабит бюджет
Перчатки, антибактериальные салфетки, бесконечная дезинфекция поверхностей, – все это неважно в борьбе с ковидом, пока вопрос свежего воздуха стоит на втором плане
Sobesednik.ru пересказывают материал The Guardian о том, как санитарные ортодоксы породили неадекватные способы защиты от коронавируса.
В июле 2020 года писатель из Атлантики Дерек Томпсон в своем эссе о пандемии коронавируса изобрел понятие «театра гигиены».
В случае с Москвой хорошей иллюстрацией этого термина может послужить обязательство носить перчатки. Томпсон среди других примеров упоминает пластиковые экраны для лица, которые не защищают пользователей от вдыхания зараженного воздуха или заражения людей вокруг них.
В этом же перечне одноразовые столовые приборы, одноразовые меню в ресторанах и щиты между столиками, люди в спецодежде обрабатывающие общепиты, инвентарь в тренажерных залах, перила в подъездах.
Все это сделано из лучших побуждений, но по большей части имеет нулевой результат. Covid-19 - это воздушно-капельное заболевание, которое в основном передается через респираторные капли, а также через аэрозоли, которые могут оставаться в воздухе в течение многих минут после того, как инфицированный человек покинул комнату.
Самый эффективный способ минимизировать риск передачи Covid в помещениях - открыть как можно больше окон и дверей и обязать людей использовать маски.
Проблему составляет то, что «театр гигиены» не только бесполезен, но и опасен. Писатель Томпсон позаимствовал идею у концепции, выдвинутой экспертом по безопасности Брюсом Шнайером в его книге 2003 года «Вне страха».
Шнайер ввел термин «театр безопасности» для описания мер, введенных в аэропортах после террористических атак 11 сентября. Например, запрет на ножницы для ногтей и зажигалки.
На самом деле эти меры стали лишь бессмысленной головоломкой для успокоения нервных пассажиров и не имели ничего общего с реальностью. Вся эта имитация борьбы за авиационную безопасность съела из бюджета Штатов с тех пор не менее 100 миллиардов долларов.
Шнайер признает, что пандемия дезориентировала специалистов в области гигиены и эпидемиологии.
«Как и театр безопасности, театр гигиены возник из-за неправильной оценки рисков, из-за незнания. И мы все совершенно справедливо не знали, что с этим делать»
, – оправдывает Шнайер мировое помешательство на дезинфекции.
«Обращение ученых на базовую гигиену рук распространилось очень рано, и это стало фиксацией общественности и политиков. Но это было в ущерб другому важному посланию, а именно: подумайте о воздухе»
, – говорит доктор Кристин Петерс, медицинский микробиолог и вирусолог в Глазго.
Одним из главных рупоров кампании за смещение фокуса профилактики Covid-19 с борьбы с поверхностями на борьбу за свежий воздух стал микробиолог Эмануэль Гольдман.
«Моя тёща, которая живет с нами, говорила, что нам нужно вымыть продукты и продезинфицировать почту. Как ученому это казалось экстремальным, поэтому я решил поискать литературу. И когда я это сделал, я был в ужасе, увидев, что основания для подобных процедур были очень слабыми»
, – рассказывает Гольдман.
Сейчас кампания микробиолога на базе Национальной службы здравоохранения Англии выступает за лучшие маски для медицинских сотрудников и повышение качества вентеляции в медучреждениях.
«Театр гигиены» был бы безобидным, если бы не огромные средства, потраченные из карманов налогоплательщиков на эти бесконечные и бессмысленные заботы.
В ресторане вместо того, чтобы смотреть на то, сколько дезинфицирующих средств для рук есть на столе, люди должны искать утешения относительно воздухообмена.
Вместе с этим человечество породило тонны мусора из-за использования антибактериальных салфеток, одноразовой посуды и прочих «антиковидных» излишеств.
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