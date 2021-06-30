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Средства против гипертонии могут защитить мозг в старости

Некоторые лекарства от давления позволяют предотвратить возрастную потерю памяти, выяснили ученые

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Фото: @Pixabay

Таблетки против давления защитят мозг в старости

Каждый второй россиянин старшего возраста имеет классическую гипертонию, из-за которой увеличивается опасность сердечно-сосудистых заболеваний. Наука уже доказала, что высокое артериальное давление в среднем возрасте повышает риск развития старческого слабоумия в возрасте пожилом. А значит, если человек принимает лекарства для стабилизации давления, тем самым он уменьшает и риск деменции. Но до последнего времени было неясно, какие именно лекарства производят максимальный эффект.

Средства для борьбы с гипертонией делятся преимущественно на два типа. Это ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента и блокаторы рецепторов ангиотензина II. Первая категория лекарств проходит из кровеносных сосудов в мозг, преодолевая гематоэнцефалический барьер. А вторая категория остаётся в сосудах. 

В ходе метаанализа исследований с участием почти 13 000 человек старше 50 лет ученые установили, что препараты, которые могут покидать кровеносные сосуды и попадать в мозг, способны замедлить снижение когнитивных функций у тех, кто их получает. Следовательно, у этих лекарств двойные преимущества — они не только защищают от гипертонии, но и дают определенную профилактику неизлечимого старческого слабоумия. 

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