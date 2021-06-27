В Ульяновской области остановили вакцинацию. Закончились все препараты
В Ульяновской области закончился даже "Спутник V". Прививки на время отложили. К 15 июля должны подвезти новую партию
В Министерстве здравоохранения Ульяновской области сообщили о временном прекращении массовой вакцинации населения в связи с отвутствием препаратов. Там рассчитывают, что к завтрашнему дню, 15 июля, в субъект поставят новую партию «Спутиника V».
«Массовая вакцинация в регионе приостановлена из-за того, что вакцина практически полностью израсходована, — заявили «Интерфаксу» в пресс-службе профильного ведомства. — Сейчас в основном ведется вакцинация только вторым компонентом».
Также власти региона ранее сообщали об ожидаемых поставках других отечественных вакцин от коронавируса — «КовиВака» и «ЭпиВакКороны».
В Ульяновской области к настоящему моменту привили 226 тысяч жителей, или порядка 38% от числа тех, кого власти намерены вакцинировать в ближайшее время. По данным Росстата, всего в регионе проживают более 1,2 миллиона человек. Средняя пропускная способность вакцинации сейчас — 5 тысяч человек в день.
Согласно распоряжениям руководства региона, в случае если 60% сотрудников компании не привиты или не обладают антителами к ковиду, то до 40% работников нужно переводить на дистанционную занятость.
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