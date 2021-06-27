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Британские ученые рассказали, какая диета поможет защитить организм от ковида

Существуют определенные продукты питания, которые способны помочь избежать заражения коронавирусом

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Фото: @Pixabay

Здоровая диета защитит от ковида

Первое исследование по данному вопросу показало, что употребление форели, каши и вареных бобов вкупе с отказом от белого хлеба, переработанного мяса и мороженого обеспечивает дополнительную защиту от заражения коронавирусом и от тяжелой формы этой болезни. Особенно сложно в нынешних климатических условиях отказываться от мороженого: продажи холодного лакомства резко выросли.

Ученые из Королевского колледжа Лондона выяснили, что большинство разновидностей здорового питания снижает риск коронавируса. Высококачественная диета улучшает здоровье кишечника, что, в свою очередь, укрепляет иммунитет и повышает потенциал защиты от коронавируса. 

Исследование показало, что люди на самой качественной диете на 10% реже сталкиваются с коронавирусом по сравнению с теми, кто придерживается максимально нездорового питания. Также они на 40% реже переносят его в тяжелой форме.

Исследование основывалось на наблюдениях за более чем 600 000 британцев и американцев через специальное мобильное приложение.

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