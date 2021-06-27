Британские ученые рассказали, какая диета поможет защитить организм от ковида
Существуют определенные продукты питания, которые способны помочь избежать заражения коронавирусом
Здоровая диета защитит от ковида
Первое исследование по данному вопросу показало, что употребление форели, каши и вареных бобов вкупе с отказом от белого хлеба, переработанного мяса и мороженого обеспечивает дополнительную защиту от заражения коронавирусом и от тяжелой формы этой болезни. Особенно сложно в нынешних климатических условиях отказываться от мороженого: продажи холодного лакомства резко выросли.
Ученые из Королевского колледжа Лондона выяснили, что большинство разновидностей здорового питания снижает риск коронавируса. Высококачественная диета улучшает здоровье кишечника, что, в свою очередь, укрепляет иммунитет и повышает потенциал защиты от коронавируса.
Исследование показало, что люди на самой качественной диете на 10% реже сталкиваются с коронавирусом по сравнению с теми, кто придерживается максимально нездорового питания. Также они на 40% реже переносят его в тяжелой форме.
Исследование основывалось на наблюдениях за более чем 600 000 британцев и американцев через специальное мобильное приложение.
Теги: #защита от коронавируса, #правильное питание, #здоровые продукты