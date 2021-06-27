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Ученые выяснили, что пробиотики помогают страдающим от болезни Паркинсона

Исследование показало, что добавки с пробиотиками – важная составляющая комплементарной медицины для людей с Паркинсоном

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Фото: @Pixabay

Пробиотики помогают при болезни Паркинсона

Хорошо известно, что жертвы болезни Паркинсона имеют проблемы с управлением собственным телом. У них возникает тремор конечностей, им бывает очень сложно двигаться и осуществлять простейшие действия. Однако этот недуг нередко поражает кишечник, вызывая такие симптомы, как запоры и гастропарез, а также изжогу, тошноту, рвоту и чрезмерно быстрое насыщение во время приема пищи. 

В некоторых случаях эти симптомы появляются за годы и даже за десятилетия до собственно классических признаков болезни Паркинсона. А сопровождают появление симптомов изменения в микробиоме или популяции кишечных бактерий. Данные изменения, связанные с болезнью Паркинсона, могут отражать процессы, ухудшающие другие симптомы основного недуга. 

Исследование показало, что воспаления кишечника провоцируют проблемы со свертыванием и скоплением белка альфа-синуклеина в стенках толстой кишки и в местных локальных иммунных клетках. Скопления альфа-синуклеинов провоцируют болезнь Паркинсона, сокращая число производящих дофамин нейронов. Следовательно, стабилизация кишечных бактерий за счет добавок с пробиотиками может быть очень полезна для таких пациентов.

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