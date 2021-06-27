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Как правильно жить с повышенным или пониженным давлением

С гипертонией и гипотонией вполне можно хорошо себя чувствовать, если соблюдать несложные правила.

Меньше стрессов

Гипертония, которая характеризуется заметным повышением артериального давления, считается очень серьёзным состоянием, ведь она может привести к различным проблемам с сердечно-сосудистой системой (вплоть до инфаркта и инсульта). К числу симптомов, которые могут указывать на то, что человек страдает от повышенного давления, относятся головная боль и головокружение, снижение работоспособности человека, появление так называемых «мушек» перед глазами и так далее.

При таком диагнозе имеет смысл пересмотреть свой питание. Например, ограничить употребление соли (не только той, которая добавляется в процессе приготовления пищи, но и той, что уже содержится в готовых продуктах). Важно следить за калорийностью рациона, ведь лишний вес при гипертонии также может усугубить ситуацию. Осторожно стоит относиться и к продуктам, которые чрезмерно возбуждают нервную систему (таким как кофе, алкоголь и другие).

Для человека с повышенным давлением очень важен психологический комфорт. А это значит - меньше стрессов, здоровый полноценный отдых (в том числе сон), по возможности – отказ от ночных смен и работы в слишком напряжённом режиме. Важно определить для себя, какие методы и приёмы помогают быстро успокоиться, чтобы при необходимости их можно было использовать.

Не стоит забывать и про умеренные физические нагрузки (вид спорта поможет подобрать доктор). И, конечно, рекомендуется избавиться от вредных привычек, прежде всего – от курения, ведь курильщики также находятся в группе риска. Само собой, если доктор прописал вам лечение и лекарства, забывать про них не стоит.

Подъём по правилам

У гипотоников, наоборот, другая проблема: их давление, как правило, заметно ниже нормы. Это может провоцировать слабость, головокружение, головную боль, сонливость, проявляться холодными конечностями и другими симптомами. Особенно несладко многим гипотоникам приходится по утрам: резкий подъём с кровати может спровоцировать у них головокружение, порой – вплоть до потери сознания. Поэтому стремительно вскочить с кровати по первому же сигналу будильника – вариант явно не для них.

Для гипотоников также будет справедлива рекомендация побольше времени проводить на свежем воздухе и следить за своим питанием, а также пить достаточное количество чистой питьевой воды в день. Краткосрочный бодрящий эффект им могут обеспечить напитки с кофеином, например, чай или кофе. Ещё одно хорошее средство – это контрастный душ,

По возможности гипотоникам стоит избегать ситуаций, в которых пониженное давление негативно отразится на самочувствии. К таким ситуациям относятся поездки в душном транспорте, сильный стресс и так далее.

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