Мясников назвал бесполезным труд людей, которые на входах измеряют температуру

Телеведущий и доктор Александр Мясников предположил, что сотрудники ресторанов, гостиниц и торговых центров, которые измеряют температуру у посетителей с помощью бесконтактных термометров, выполняют бесполезную работу.

«Кто-нибудь задумывался: какой КПД этого действа?! Абсолютный ноль или все-таки через запятую после пары-тройки нулей? Я склоняюсь к первому варианту. И стоят-то: молодые, здоровые как на подбор. Вероятно это у них дополнительная нагрузка»

, – пишет Мясников в своем телеграм-канале.

Тут же Мясников поясняет, что наиболее заразен больной за день до проявления симптомов. От основных разносчиков этам мера не обезопасит.

Так, по мнению Мясникова, QR-код в этом плане оправдывает себя гораздо лучше.

К слову, глава МИД Сергей Лавров на сегодняшней встрече в Москве заставил спецпредставителя президента США по климату Джона Керри измерить температуру с помощью дистанционного термометра. Этот момент в своем телеграм-канале выкладывала Мария Захарова.