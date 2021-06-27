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Для борьбы с раком найден мощный белок

В ходе исследования ученые определили белок, вероятно предотвращающий распространение по организму опухолевых клеток

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Фото: @Pixabay

Для борьбы с раком найден мощный белок

Авторитетный научный журнал Science Advances опубликовал результаты недавнего исследования, авторы которого обнаружили уникальный белок. Судя по всему, он помогает предотвращать попадание опухолевых клеток в кровоток и распространение их в другие части тела, то есть метастазирование. 

Подавляющее большинство раковых больных умирает не собственно от первоначальной опухоли, а от метастазов, то есть распространения опухолевых процессов по организму. Опубликованные результаты исследования помогают пролить свет на весьма малоизученную часть этого процесса под названием интравазация. При ней раковые клетки, покинувшие первоначальную опухоль, через кровь перемещаются по телу и образуют колонии. 

Ученые из Университета Джонса Хопкинса вместе с коллегами из Канады выявили белок TPRM7, который ощущает давление текущей в кровотоке жидкости и останавливает метастазирование клеток по сосудистой системе. Метастатические опухолевые клетки снижают показатели этого белка, и именно поэтому они эффективно проходят через кровоток. Если же пациенту можно будет увеличить уровень TPRM7, возможно, это поможет в лечении рака. 

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