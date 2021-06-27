Как защититься от солнечных ожогов и как спасти кожу от последствий солнечных ванн

Больное место

Всем известно, что солнечные лучи не только положительно сказываются на настроении человека, но и весьма полезны для здоровья (например, играют важную роль в синтезе витамина D). И всё же нежиться на солнышке тоже нужно с умом, не злоупотребляя подобными «солнечными ваннами». Возможные последствия всем хорошо известны – это те самые солнечные ожоги.

Лёгкий ожог проявляется тем, что кожа на пострадавшем участке краснеет, а также может слегка отекать. Даже лёгкое прикосновение к данному участку может доставлять дискомфорт или даже боль. Эти симптомы, как правило, проходят через несколько дней, однако с шелушащейся после ожога кожей человеку наверняка придётся мириться дольше.

Если ситуация серьёзнее, то на коже могут появиться пузыри, которые даже при самом благоприятном исходе могут заживать до пары недель.

Появление пузырей на месте солнечного ожога, а также повышение температуры тела, тошнота, головокружение, головная боль и другие тревожные симптомы – веский повод для обращения к врачу. Ведь солнечный ожог может сочетаться, например, с солнечным же или тепловым ударом.