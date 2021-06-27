Как защититься от солнечных ожогов и как спасти кожу от последствий солнечных ванн
Главное при отдыхе на солнце – не забывать об осторожности и чувстве меры
Провести лето, ни разу не погревшись в тёплых лучах яркого солнца, практически невозможно. Заполучить красивый загар нередко удаётся даже тем, кто за всё лето сумел выбраться за пределы городской черты от силы пару раз.
Что уж и говорить о тех гражданах, кто не упускает шанс позагорать на даче или на местном пляже! Главное при этом – не забывать об осторожности и чувстве меры, ведь солнечные ожоги вряд ли способны кому-то доставить радость.
Больное место
Всем известно, что солнечные лучи не только положительно сказываются на настроении человека, но и весьма полезны для здоровья (например, играют важную роль в синтезе витамина D). И всё же нежиться на солнышке тоже нужно с умом, не злоупотребляя подобными «солнечными ваннами». Возможные последствия всем хорошо известны – это те самые солнечные ожоги.
Лёгкий ожог проявляется тем, что кожа на пострадавшем участке краснеет, а также может слегка отекать. Даже лёгкое прикосновение к данному участку может доставлять дискомфорт или даже боль. Эти симптомы, как правило, проходят через несколько дней, однако с шелушащейся после ожога кожей человеку наверняка придётся мириться дольше.
Если ситуация серьёзнее, то на коже могут появиться пузыри, которые даже при самом благоприятном исходе могут заживать до пары недель.
Появление пузырей на месте солнечного ожога, а также повышение температуры тела, тошнота, головокружение, головная боль и другие тревожные симптомы – веский повод для обращения к врачу. Ведь солнечный ожог может сочетаться, например, с солнечным же или тепловым ударом.
Под защитой
Как уберечь себя от солнечных ожогов? Один из самых распространённых методов – использовать специальные солнцезащитные средства, опознать который можно по аббревиатуре SPF. Многие специалисты советуют запастись подобными помощниками даже в том случае, если отдых в южных странах и на пляжах не входит в ваши летние планы, ведь даже в городских условиях кожа нуждается в защите.
Старайтесь не загорать и не бывать под прямыми солнечными лучами в самое жаркое время дня (примерно с 11:00 до 16:00). Не забывайте про головные уборы, солнцезащитные очки и так далее.
Оказавшись на пляже, не стремитесь в один момент заполучить шоколадный загар. Начинайте принимать «солнечные ванны» постепенно, дабы не переусердствовать.
Народная помощь
Но что делать, если, несмотря на все предосторожности, неприятное происшествие всё же случилось и вы на солнце обгорели? Существует немало народных советов на тот случай, если солнечные лучи не пошли на пользу вашей коже (помним, что в серьёзных случаях обращаться нужно к врачу!).
Итак, повреждённый участок не рекомендуется охлаждать при помощи льда, а также использовать спирт или средства с данным компонентом. А вот компресс с соком алоэ вполне может помочь в данной ситуации (для этого сок рекомендуется разбавить водой).
В борьбе с солнечными ожогами также могут пригодиться прохладные компрессы с отваром коры дуба или, например, спитым чёрным чаем.