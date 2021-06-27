"Врачи потеряли пациентов": эксперт объяснил недоверие россиян к системе здравоохранения

Недоверие россиян к системе здравоохранения страны связано с ее коммерциализацией и желанием врачей и чиновников что-то продать пациенту, а не вылечить его. Такое мнение в беседе с Sobesednik.ru выразил президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский.

– Врачи просто потеряли своих пациентов. Люди же видят, когда на врача оказывают давление, когда он связан какими-либо обязательствами, когда через него пытаются продавить что-то. Люди просто не понимают – им продают услуги или оказывают помощь, – полагает Саверский.

По словам эксперта, системная проблема российской системы здравоохранения связана с тем, что Минздрав не имеет полномочий в регионах страны – за медицину там отвечают власти субъекта. При этом зарплаты в государственном медсекторе уже превышают доходы врачей в частных клиниках. Как отмечает Саверский, специалисты высшего звена получают в Москве около 500 000 рублей ежемесячно.

– Из этой ситуации есть два выхода. Первый – это полная коммерциализация, что станет настоящей катастрофой для страны. И второй – план лекарственного обеспечения. Мы же знаем, например, сколько у нас в стране больных туберкулезом. Соответственно, мы можем на пять лет составить план по обеспечению их необходимыми препаратами. Тогда люди будут приходить в поликлинику уверенными в том, что им окажут помощь, – сказал Саверский.

Ранее стали известны данные опроса, проведенного профессиональным сообществом «Врачи РФ» и сервисом «Доктор рядом». В соответствии с ними, 90% опрошенных сталкивались с отказом пациента или просто знакомого человека проходить медицинскую процедуру, которая на самом деле безвредна и безболезненна. При этом около трети (29%) считают, что люди не приходят в медицинские учреждения, потому что боятся дороговизны лечения, почти четверть (23%) – опасаются неэффективного лечения.

В 2019-м ВЦИОМ провел опрос, по результатам которого выяснилось, что 40% респондентов не доверяют поставленному в поликлинике диагнозу или перепроверяют назначения врача.