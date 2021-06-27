В этом веке люди доживут до 130 лет

Исследование показывает, что люди всё-таки смогут доживать до 130 лет уже в этом веке.

Старейшим из документально подтвержденных долгожителей в истории нашей планеты была француженка Жанна Кальман, которая умерла в возрасте 122 лет в 1997 году. Сейчас японец Кане Танака удерживает титул самого старого человека из живущих на планете в возрасте 118 лет. Геронтологи полагают, что различные болезни и разрушение основных клеток ограничивают продолжительность жизни человека, но есть мнение и о том, что такого потолка просто нет.

Ученые из Университета Вашингтона на основе статистического моделирования для определения максимальной продолжительности жизни рассчитали, что в этом веке кое-кто из нас может дотянуть до 130 лет. В 2100 году почти со стопроцентной вероятностью рекорд Жанна Кальман будет побит. Вероятность того, что кто-то доживет до 124 лет составляет 99%, 68% на то, что кто-то доживет до 127 и 13% вероятности даётся на дожитие до 130 лет.

Опубликованное в журнале Demographic Research исследование показывает, что вероятность кого-то из живущих в этом веке людей дотянуть до 135 лет чрезвычайно низка. Число долгожителей растёт, но после определенного возраста уровень смертности стабилизируется. А это значит, что у человека в возрасте 110 и 114 лет приблизительно одинаковая вероятность прожить следующий год.



