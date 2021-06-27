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Долгие карантины сделали людей более импульсивными

Карантин из-за COVID-19 вызвал всплеск психических проблем в Испании, как показало исследование

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Фото: @Pixabay

Долгие карантины сделали людей более импульсивными

Карантин из-за COVID-19 вызвал всплеск психических проблем в Испании, как показало исследование.

Небольшое по масштабу исследование в Испании показало, что в этой стране произошел всплеск импульсивных расстройств личности (ИРС) у людей с болезнью Паркинсона. Этих эпизодов неконтролируемого поведения было значительно больше, а их последствия были более серьезными во время наступления пандемии в 2020 году, чем до неё.

Кроме того, жертвы ИРС во время пандемии были более молодыми, и болезнь Паркинсона у них развивалась раньше. Наконец, чаще в историях болезни таких людей отмечались случаи депрессий, по сравнению с теми, у кого ИРС не наблюдалось. Депрессии, болезнь Паркинсона и молодой возраст — хорошо известные факторы импульсивных расстройств личности. 

Полученные данные показывают, что стрессовая среда, в которую погрузилось всё человечество из-за пандемии и бесконечных карантинов, является спусковым крючком для ИРС у более восприимчивых пациентов. И практикующие врачи должны знать об этой потенциальной связи, чтобы вовремя её предотвращать.

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