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Можно ли беременным бокал вина или пива

Многие будущие родители думают, что небольшой бокал вина раз в неделю или бутылочка пива никак не повлияют на малыша. На самом деле, это не так.

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Фото: @Pixabay

Даже 1 бокал, выпитый во время беременности, может оказать пагубное влияние и нарушить процессы формирования внутренних органов и систем. И только лет через пять-семь-десять после рождения ребёнка вы столкнётесь с отдалёнными последствиями этого поступка. У ребёнка могут быть замедлены процессы роста и веса, также страдают внимание, память и речевое развитие, наблюдаются поведенческие нарушения. Дети с фетально-алкогольным спектром нарушений медленнее развиваются, им тяжело себя контролировать, они могут проявлять агрессию, испытывают трудности в обучении.

Иногда мамы из социально-благополучных слоёв общества рассказывают, что выпить пива во время беременности им разрешил акушер-гинеколог или им самим очень хотелось выпить хоть немного алкоголя, и они не смогли устоять. Действительно, изменяющийся гормональный фон беременной женщины иногда буквально диктует ей есть и пить странные продукты и напитки в больших количествах. И тут, конечно, очень важно прислушаться к голосу разума, а также получить достоверную информацию от лечащего врача о том, что алкоголь наносит огромный вред плоду, его категорически нельзя пить во время беременности. Более того, следует строго следить за тем, какие лекарства вы принимаете и тоже исключать спиртосодержащие сиропы и другие препараты, способные нанести вред.

В нашей стране уже около 10 лет существует координационный центр по профилактике и преодолению Фетального алкогольного синдрома (ФАС) и Фетально-алкогольного спектра нарушений (ФАСН). Появление этого диагноза можно предотвратить очень простым путём – отказом от алкоголя во время беременности.

Однако, во всём мире достаточно много людей страдают от нарушений, вызванных ФАС и ФАСН. И им требуется помощь специалистов. Это врождённый диагноз, и он не поддаётся лечению полностью. Но чем раньше семья, воспитывающая ребёнка с ФАС/ФАСН обращается за помощью, тем больших сложностей удаётся избежать.

Очень часто в социальных сетях родители спрашивают, где искать врача, который поставит правильный диагноз ребёнку с плохим поведением, повышенной активностью, невнимательностью и т. п. Детям с ФАСН и сопутствующими диагнозами – синдром дефицита внимания и гиперактивности, растройства аутистического спектра, задержка психо-речевого развития - требуется комплексная помощь. Необходимо не только поставить диагноз, но и начать коррекционные занятия с ребёнком, подобрать сад или формат обучения в школе, поддержать и обучить родителей, помочь с прохождением психолого-медико-педагогической комиссии и многое другое. Иногда плохое поведение связано с соматическими заболеваниями или травмами, которые не заметили врачи и лечат годами плохое поведение.

Разработка на государственном уровне и внедрение программ профилактики позволит существенно снизить показатели рождаемости детей с диагнозом «алкогольный синдром у плода» и, таким образом, сократить расходы государства и общества на преодоление последствий ФАС/ФАСН.

Марянян Анаит Юрьевна – доктор медицинских наук, акушер-гинеколог, руководитель лаборатории социально значимых проблем репродуктологии

Молчанова Елена Владимировна – специалист по диагностике и коррекционно-логопедической работе с детьми, логопед-дефектолог.


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