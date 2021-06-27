Фейерверки загрязняют окружающую среду

Ученые из Калифорнийского университета пришли к любопытному выводу о том, что между фейерверками и загрязнением окружающей среды есть связь.

Исследователи наблюдали за изменениями качества воздуха в американском штате Калифорния в режиме реального времени. Самая высокая концентрация загрязняющих твёрдых частиц PM 2,5 была выявлена 4 и 5 июля — в период и вскоре после празднования Дня независимости США. Это явилось следствием огромного количества запущенных в тот день фейерверков.

Данные твердые частицы, как уже было доказано наукой, вызывают целый спектр неблагоприятных последствий для здоровья, среди которых заболевания респираторной и сердечно-сосудистой системы, неврологические расстройства, неприятные исходы беременности и в целом преждевременная смертность. Поскольку других причин столь резкого ухудшения качества воздуха в этот период обнаружено не было, учёные пришли к выводу о том, что во всём виноваты фейерверки.

При этом в 2020 году сказался и эффект пандемии. Так 4 и 5 июля 2020 концентрация PM 2,5 в воздухе была, в среднем, на 50% выше, чем годом ранее. Запертые в своих домашних хозяйствах люди активно развлекали себя фейерверками.



