Для защиты от инфаркта нужно зарабатывать деньги

Науке хорошо известно, что социально-экономический статус человека или его достаток — один из основных факторов риска плохого здоровья. Чем меньше у нас денег, тем выше вероятность хронических недугов вроде сердечно-сосудистых заболеваний и даже опухолей, а также хуже прогноз по их лечению. Однако новое исследование обнаружило четкую связь между резким изменением финансов и риском инфаркта.

Результаты этого исследования публикует журнал JAMA Cardiology. Они показали, что изменения в благосостоянии связаны с риском инфаркта в том плане, что если достаток человека резко вырастает, то вероятность инфаркта снижается. А при таком же резком падении материального достатка, риск инфаркта вырастает, причём эта связь прослеживается на протяжении всей жизни.

Учёные называют это окном возможностей, которое есть у каждого человека из группы риска для того, чтобы дополнительно защитить себя от инфаркта. Нам предлагается укрепить благосостояние и тем самым дополнительно защитить сердца.

Низкий достаток связан с плохим здоровьем не только потому, что люди мучают себя мыслями о том, где достать деньги. Чем меньше у человека средств, тем ниже уровень медицины, который может себе позволить, равно как и возможности в питании и уходе.