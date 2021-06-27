Вчера, в 22:43

Для защиты от инфаркта нужно зарабатывать деньги

Резкое изменение финансового благополучия увеличивает риск инфарктов, как показало исследование

photo
Фото: @Pixabay

Для защиты от инфаркта нужно зарабатывать деньги

Науке хорошо известно, что социально-экономический статус человека или его достаток — один из основных факторов риска плохого здоровья. Чем меньше у нас денег, тем выше вероятность хронических недугов вроде сердечно-сосудистых заболеваний и даже опухолей, а также хуже прогноз по их лечению. Однако новое исследование обнаружило четкую связь между резким изменением финансов и риском инфаркта.

Результаты этого исследования публикует журнал JAMA Cardiology. Они показали, что изменения в благосостоянии связаны с риском инфаркта в том плане, что если достаток человека резко вырастает, то вероятность инфаркта снижается. А при таком же резком падении материального достатка, риск инфаркта вырастает, причём эта связь прослеживается на протяжении всей жизни.

Учёные называют это окном возможностей, которое есть у каждого человека из группы риска для того, чтобы дополнительно защитить себя от инфаркта. Нам предлагается укрепить благосостояние и тем самым дополнительно защитить сердца.

Низкий достаток связан с плохим здоровьем не только потому, что люди мучают себя мыслями о том, где достать деньги. Чем меньше у человека средств, тем ниже уровень медицины, который может себе позволить, равно как и возможности в питании и уходе.

Персона
Культура и ТВ 23 часа назад

Мария Аронова: Герои нашего времени – Оля Бузова и Даня Милохин

Происшествия 2 дня назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 2 дня назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 5 дней назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 5 дней назад

Потеря клиентов, выручки, штрафы: Как рестораторы готовятся к ограничениям в Москве

Здоровье и дом 5 дней назад

Сколько на самом деле сейчас умирают от ковида?

Здоровье 5 часов назад

Фейерверки загрязняют окружающую среду

Здоровье 14 часов назад

В Москве всех пациентов с ОРВИ заставят соблюдать домашний режим

Здоровье 2 дня назад

Еще двое москвичей попались на продаже поддельных сертификатов о вакцинации

Здоровье 2 дня назад

В регионах стартовала ревакцинация тех, кто привился от COVID-19 полгода назад

Здоровье 2 дня назад

От 0,5 до 2,5%: Профильные ведомства не сходятся в данных о числе заболевших среди привитых

Здоровье 2 дня назад

Жертвам миеломы вакцины от COVID-19 помогают не всегда

Здоровье 2 дня назад

Ожирение не связано со смертностью от коронавируса

Здоровье 2 дня назад

В России прошел первый санкционированный митинг против обязательной вакцинации

Здоровье 3 дня назад

Заражение ковидом при деменции в два раза чаще приводит к смерти

Здоровье 3 дня назад

Бизнес доктора Мясникова собираются ликвидировать

Здоровье 3 дня назад

Попова пожаловалась Мишустину на регионы и призвала запретить все мероприятия

Здоровье 3 дня назад

Гинцбург: Из-за мутаций смертность от COVID-19 может вырасти с 2% до 5-10%

Здоровье 3 дня назад

СМИ: Власти вдвое сократили планы по вакцинации к сентябрю. С 60 до 30-35%

Здоровье 4 дня назад

Ковид: Россия близка к рекорду, в Москве и Питере максимум по смертности

Здоровье 5 дней назад

Ушлые до потери памяти: Что не так с историей вокруг "прорывного" препарата от деменции

Рецепты 5 дней назад

Что приготовить в жару?

Здоровье 5 дней назад

Ощутимый прирост в регионах: 20 538 новых случаев ковида выявили в России

Психология 5 дней назад

Как правильно отбирать у ребенка смартфон?

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика