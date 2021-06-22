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Жертвам миеломы вакцины от COVID-19 помогают не всегда

Ряд пациентов, страдающих от миеломы, не демонстрируют выработки антител к COVID-19 после вакцинации.

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Фото: @Pixabay

Жертвам миеломы вакцины от COVID-19 помогают не всегда

Ряд пациентов, страдающих от миеломы, не демонстрирует выработки антител к COVID-19 после вакцинации.

Ученые из Нью-Йорка пришли к выводу о том, что некоторые пациенты с миеломой после вакцинации от COVID-19 могут не продемонстрировать в своем организме выработки защитных антител. Это связано с тем, что они получают лекарства, подавляющие их иммунную систему. Чаще всего это наблюдается у жертв множественной миеломы, также называемой раком крови.

Наблюдение показали, что даже после двух вакцин у некоторых из таких пациентов не выделялось достаточного количества антител, необходимых для борьбы с коронавирусом. В меньшинстве случаев у полностью вакцинированных пациентов с миеломой развивались тяжёлые формы COVID-19, хотя полная вакцинация дает надежную защиту от такой болезни.

Выводы исследования подчеркивают необходимость регулярных анализов крови у подобного рода пациентов после вакцинации для того, чтобы оценивать их риски. Возможно, что даже после двух уколов они всё равно должны продолжать носить медицинские маски и сохранять социальную дистанцию вплоть до того момента, пока пандемия полностью не ослабнет, сообщают авторы исследования.

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