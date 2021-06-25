Ушлые до потери памяти: Что не так с историей вокруг "прорывного" препарата от деменции

В Biogen использовали гипотезу, связанную. с накоплением тау-белков и амилоидов при болезни Альцгеймера. Но эксперименты показали, что это не является причиной заболевания. 10 из 11 членов независимого консультативного комитета FDA в 2020 году ответили на заявку Biogen жестким отказом, а одиннадцатый выразил сомнения.

Уточняется, что исследования проводились только на пациентах с ранней симптоматикой слабоумия.

Тем не менее FDA разрешило Aduhelm к продаже по крайне высокой сумме и для широкого применения. Сейчас годовой курс препарата стоит 56 тысяч долларов, пишет Vademecum. Хотя эксперты предлагали установить ценник на 8-9 тысячах за курс из-за сомнительных данных об эффективности, пишет телеграм-канал «Без рецепта».

Высокая цена, недоказанная эффективность привели к тому что американское общество по защите прав потребителей потребовало уволить и.о. комиссара FDA и двух высокопоставленных чиновников ведомства.