Тяжелым пациентам с коронавирусом поможет лекарство от рака простаты

Лекарство от рака простаты может повысить выживаемость пациентов с COVID-19, как показало исследование.

Наблюдения за госпитализированными с COVID-19 пациентами в Бразилии показали, что повысить выживаемость этой группы больных помогает экспериментальный препарат от рака простаты. Хотя эта опухоль свойственна, по понятным причинам, лишь мужчинам, само лекарство приносило одинаковый эффект представителям обоего пола. Это удивило исследователей, так как как препарат блокирует именно мужские гормоны.

Речь идёт о лекарстве под названием проксалутамид, которое блокирует работу андрогенных гормонов за счёт инактивации их рецепторов на поверхности клетки. Отметим, что шипообразный белок коронавируса должен использовать компонент под названием TMPRSS2, прежде чем он сможет проникнуть в клетки и заразить их. А компонент этот регулируется как раз рецепторами андрогенов.

В исследовании приняли участие 645 госпитализированных пациентов с коронавирусом, сохранивших функцию самостоятельного дыхания. В течении 14 дней помимо традиционного лечения они получали проксалутамид, либо плацебо. Через две недели показатели выздоровления в группе на лекарстве от рака простаты составили более 81%, а в группе на плацебо только 35%. Ещё через 4 недели в первой группе умерло 11% пациентов, а во второй почти 50%. Преимущества лекарства были одинаковыми для мужчин и женщин.