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Диабет и тромбы: ученые рассказали, почему опасна мигрень во время беременности

Исследование показало, что женщины с мигренью сталкиваются с повышенным риском осложнений во время беременности

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Фото: @Pixabay

Диабет и тромбы: ученые рассказали, почему опасна мигрень во время беременности

Исследование показало, что женщины с мигренью сталкиваются с повышенным риском осложнений во время беременности.

По словам исследователей, беременные женщины с мигренью должны относиться к группе повышенного риска в связи с угрозой осложнений. И за ними нужно более внимательно следить. Среди осложнений, с которыми сталкиваются будущие мамы, страдающие от мигреней, называют гестационный диабет, повышенный уровень холестерина и вероятность закупорки сосудов, то есть тромбов.

Эти выводы исследователи сделали на основе анализа медицинских записей по 145 102 женщинам, которые вынашивали детей в период с 2014 по 2020 годы. Результаты анализа показали, что у женщин с мигренью чаще наблюдались осложнения как во время беременности, так и после неё. Они также чаще госпитализировались, по сравнению с будущими мамами, у которых не было головных болей.

У пациентов с мигренью, что легко объяснимо, также имелся и повышенный риск развития депрессии во время беременности и после родов. Легко предположить, что сама по себе мигрень не повышает настроения, и страдающие от этих сильных головных болей женщины нередко испытывают не только физиологические, но и психологические мучения.


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