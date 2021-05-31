Вчера, в 18:52

Физические нагрузки укрепляют артерии маленьких детей

Исследование показало, что умеренные и интенсивные физические нагрузки среди детей уменьшают уровень жесткости артерий

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Фото: @Pixabay

Физические нагрузки укрепляют артерии маленьких детей

Исследование показало, что умеренные и интенсивные физические нагрузки среди детей уменьшают уровень жесткости артерий.

Финские ученые пришли к выводу о том, что более высокий уровень умеренных и интенсивных физических нагрузок положительно влияет на показатели артериальной жесткости или ригидности уже в детстве. А вот малоподвижный образ жизни не связан со здоровьем артерии. Таковы результаты наблюдений на основе всё ещё продолжающегося исследования физической активности и питания детей, проводимого учеными из Университета Восточной Финляндии.

Его результаты были опубликованы в Journal of Sport Science. Отметим, что жёсткость или ригидность артерий — один из первых симптомов увеличения опасности сердечно-сосудистых заболеваний. Чем менее гибкими являются артерии, тем выше риск образования там тромбов и закупорок, провоцирующих инфаркты и инсульты. Высокий уровень физической активности, борьба с сидячим образом жизни — основа профилактики сердечно-сосудистых заболеваний во взрослом возрасте.

Но науке мало что было известно о роли упражнений в деле укрепления детских артерий, и особенно среди детей младшего школьного возраста. Исследование показало, что за счёт физической активности, как умеренной, так и высокой степени интенсивности, эластичность артерий увеличивается. Следовательно, уже в раннем возрасте можно получить определенную защиту от будущих проблем с сердечно-сосудистой системой.


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