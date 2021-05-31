Рыбий жир поможет одолеть депрессию

Добавки с рыбьим жиром могут помочь в деле борьбы с депрессией, как установили исследователи из Англии.

Добавки с рыбьим жиром часто рекламируют в качестве очень полезных питательных компонентов для здоровья сердца. Однако новое исследование продемонстрировало, что это еще и весьма эффективный инструмент борьбы с депрессией. К такому выводу пришли нейробиологи из Королевского колледжа Лондона.

Науке известно, что полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 обладают антидепрессивным и противовоспалительным воздействием, но до сих пор было неясно, как именно они его осуществляют. И вот исследование показало те самые молекулярные механизмы, которые стоят за данным действием. А они и помогут в разработке новых потенциально мощных методов лечения депрессии с использованием пищевых добавок с рыбьим жиром.

Исследование не доказало, что простое увеличение количества жирных кислот снижает воспаления или уровень депрессии. Механизмы, лежащие в основе связи между депрессией и полиненасыщенными жирными кислотами, весьма сложны и требуют дальнейшего изучения и клинических испытаний. Результаты нынешней работы опубликованы в журнале Molecular Psychiatry.



