Ученые: у матерей с рассеянным склерозом рождаются здоровые дети

У мам с рассеянным склерозом растут здоровые дети

Страдающие рассеянным склерозом женщины производят на свет детей с расстройствами головного мозга ничуть не чаще, чем представительницы прекрасного пола без этого тяжёлого неврологического расстройства. К такому оптимистичному выводу пришли исследователи из Италии, которые опубликовали итоги своей работы в журнале Multiple Sclerosis Journal – Experimental, Translational and Clinical.

Ранее существовало предположение о более высокой опасности нарушений головного мозга у детей, которые рождаются от женщин с рассеянным склерозом, но теперь оно опровергнуто. Однако исследователи подчеркивают, что если дети рождаются от матерей, в семьях которых имелись случаи других аутоиммунных расстройств и нарушений головного мозга, либо от мам, которые проводили агрессивное лечение рассеянного склероза в течение первых недель беременности, то риск нарушений в работе мозга у ребенка повышается.

Речь идет о расстройствах психического развития, которые включают в себя нарушение обучаемости, расстройства аутистического спектра, а также синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Довольно часто они появляются в детстве, но различаются между собой по степени тяжести.



