Владимиров Алексей
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Ученые: у матерей с рассеянным склерозом рождаются здоровые дети

Рассеянный склероз не увеличивает риск рождения детей с расстройствами мозга, как показало исследование.

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Фото: @Pixabay

У мам с рассеянным склерозом растут здоровые дети

Страдающие рассеянным склерозом женщины производят на свет детей с расстройствами головного мозга ничуть не чаще, чем представительницы прекрасного пола без этого тяжёлого неврологического расстройства. К такому оптимистичному выводу пришли исследователи из Италии, которые опубликовали итоги своей работы в журнале Multiple Sclerosis Journal – Experimental, Translational and Clinical. 

Ранее существовало предположение о более высокой опасности нарушений головного мозга у детей, которые рождаются от женщин с рассеянным склерозом, но теперь оно опровергнуто. Однако исследователи подчеркивают, что если дети рождаются от матерей, в семьях которых имелись случаи других аутоиммунных расстройств и нарушений головного мозга, либо от мам, которые проводили агрессивное лечение рассеянного склероза в течение первых недель беременности, то риск нарушений в работе мозга у ребенка повышается. 

Речь идет о расстройствах психического развития, которые включают в себя нарушение обучаемости, расстройства аутистического спектра, а также синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Довольно часто они появляются в детстве, но различаются между собой по степени тяжести.


Рубрика: Здоровье

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