Владимиров Алексей
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Коронавирус может пробудить в организме туберкулез

Исследование показало, что COVID-19 может активировать туберкулёз и другие скрытые бактериальные инфекции.

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Фото: @Pixabay

Коронавирус может пробудить в организме туберкулез

Исследование показало, что COVID-19 может активировать туберкулёз и другие скрытые бактериальные инфекции.

Очень многие вирусы, включая и COVID-19, оказывают иммуноподавляющее воздействие на организм. А из-за него ранее дремавшие бактериальные инфекции пробуждаются и начинают атаковать человека. Исследование ученых из Индии в сотрудничестве с Массачусетским университетом показало, что вирус SARS-CoV-2 реактивирует спящий туберкулез.

Наблюдения продемонстрировали, что определённый штамм коронавируса возвращал к активной жизни находящиеся в спячке бактерии Mycobacterium tuberculosis у лабораторных мышей. Пока исследование проводилось только на животных, но если его результаты подтвердятся и среди людей, то это будет тревожной новостью для таких стран, как Индия, где 40% населения имеют латентный туберкулез.

Результаты работы изложены в American Journal of Рathology. Вполне возможно, что его выводы будут положены в основу разработки новых вакцин против инфекционных заболеваний, которые помогут не допустить вслед за пандемией коронавируса такую же мощную пандемию туберкулёза.

Рубрика: Здоровье

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