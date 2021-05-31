Владимиров Алексей
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В макияже содержатся опасные химические вещества

Исследование показало, что макияж может содержать опасные токсические химические вещества.

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Фото: @Pixabay

В макияже содержатся опасные химические вещества

В составе средств косметики могут содержаться токсические перфторалкильные и полифторалкильные химические вещества (PFAS), как сообщается в результатах исследования опубликованных в журнале Environmental Science & Technology Letters. Один из самых высоких уровней этих веществ обнаружен в тональных средствах (63%), на втором месте водостойкая тушь (62%) и стойкая губная помада (также 62%).

Исследование показало, что около 88% протестированных продуктов не указывают на своих этикетках какие-либо ингредиенты, объясняющие появление PFAS, хотя этого требует Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Исследователей это шокировало, они надеются, что их результаты будут тревожным звоночком для всей косметической промышленности.

Наиболее распространённым из PFAS является политетрафторэтилен, известный как тефлон или покрытие для посуды. В целом, были идентифицированы 13 различных химических элементов, относящихся к PFAS, в 600 продуктов от более 80 брендов. А ведь все эти средства американцы наносят себе на волосы и на кожу.

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