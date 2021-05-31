Владимиров Алексей
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Смартфоны мешают подросткам принимать здоровую пищу

Не расстающиеся со смартфонами подростки неосознанно употребляют меньше овощей и больше нездоровой пищи

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Фото: @Pixabay

Смартфоны мешают подросткам принимать здоровую пищу

Исследование показывает, что проводящие с телефоном в руках более двух часов в день подростки с большей вероятностью пропускают завтраки, налегают на фастфуд и газировку. При этом такие подростки гораздо реже едят фрукты и овощи, по сравнению с их ровесниками, которые не имеют такой зависимости от смартфона.

Исследования проводилось силами учёных из Корейского университета. Они доказали, что если подростки тратят более трех часов в день на смартфоны, то вероятность набора лишнего веса и ожирения у них тоже значительно выше. Но даже умеренное использование этих гаджетов всё равно оказывает сильное влияние на вес подростков и их питание. 

Среднестатистический американец проводит за смартфоном почти четыре часа в день, причём с каждым годом этот показатель всё время увеличивается. Любовь к этим устройствам зарождается уже самого юного возраста, со смартфонами не расстаются дети 5-6 лет. В нынешнем исследовании приняли участие более 53 000 корейских подростков от 12 до 18. Исследователи учитывали их социально-экономический статус. Установлено, что питание подростков, а также их увлечение фруктами и овощами прямо зависит от времени, потраченного на смартфон.

Рубрика: Здоровье

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