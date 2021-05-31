Владимиров Алексей
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Британские ученые: хорошая погода не может улучшить настроение во время карантина

Солнечная погода не избавляет людей от грусти из-за карантина, как установили исследователи.

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Фото: @Pixabay

Солнечная погода не повышала настроения во время карантина

В прошлом году миллионы людей оказались на домашней самоизоляции из-за введенных ограничений в связи с пандемией, а во многих странах эта практика продолжалась и в нынешнем году. Британские ученые из Университета Восточной Англии доказали, что настроение запертых дома людей не повышалось даже в том случае, если им разрешалось заниматься спортом на свежем воздухе, а за окном стояла приятная солнечная погода. 

Связанные с карантином запретительные меры и ограничения лишили огромное количество людей привычной социальной жизни и даже походов в спортзалы. Однако во многих странах Запада вроде Англии и США занятия на свежем воздухе в период строгой домашней изоляции не запрещались. Но исследователи проследили за посещением лондонских парков в разные периоды и установили, что во время самоизоляции даже в солнечные дни наполняемость этих парков намного не увеличивалась. 

В частности, при первой волне ковида количество посетителей лондонских парков упало на 50%, и солнечная погода ненамного усиливала их приток. А это показывает, что люди продолжали страдать от скверного настроения, и погода на него не влияла, несмотря на уже доказанные многочисленными исследованиями факты того, что настроение людей зависит от облачности и температуры.


Рубрика: Здоровье

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