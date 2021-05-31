Людей с аутизмом можно быстро обучить улавливать социальные сигналы

Индийские ученые пришли к выводу о том, что расстройства аутистического спектра не являются достаточным препятствием для того, чтобы улавливать социальные сигналы от собеседников вроде выражения их лиц или направление взгляда. Традиционно принято считать, что у людей с аутизмом социальное общение развито очень слабо.

Расстройства аутистического спектра (РАС) — это нарушение психосоциального развития человека. Они сопровождаются значительными проблемами с общением. Как правило, люди с аутизмом не любят общаться, им свойственны повторяющееся поведение и узкие интересы. Принято считать, что люди с РАС не улавливают социальные сигналы со стороны своих собеседников, по которым можно судить о том, дружелюбными являются ли их намерения или агрессивными.

Однако исследование с использованием инфракрасных технологий и компьютерного отслеживания взгляда показало, что люди с аутизмом способны быстро научиться пользоваться социальными сигналами. Хотя никаких лекарств от данных расстройств не существует, пациентам с аутизмом часто помогают психологи. И это хорошая новость, так как она показывает, что улавливание социальных сигналов при аутизме — вполне достижимая цель.



