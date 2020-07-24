Владимиров Алексей
16 часов назад

Велосипед может лишить женщин радостей секса

Езда на велосипеде может спровоцировать развитие сексуальной дисфункции у женщин, как показало исследование.

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Фото: @Pixabay

Велоспорт является одним из самых популярных видов физических нагрузок, и со временем всё большее количество людей садится в седло. Только в США насчитывается свыше 50 млн активных велосипедистов, ведь это увлечение представляет собой прекрасный способ тренировать сердце, а также мышцы, защищая от инсультов, инфарктов, депрессий, ожирение и некоторых видов рака

Однако ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско в ходе наблюдений за 875 велосипедистами со всего мира пришли к выводу о том, что что регулярные катания на велосипедах приводят к сексуальной дисфункции у женщин. Почти половина представительниц прекрасного пола сообщала об онемении половых органов после езды на велосипеде. У 53% из них были случаи легкого онемения. При этом чаще всего на него жаловались более молодые женщины.

Дальнейшие расспросы показали, что онемение зоны гениталий связано с большей ездой и большей скоростью. Онемение может увеличить вероятность женской сексуальной дисфункции. Кроме того, чаще жаловавшиеся на подобное онемение велосипедистки сообщали и о более высоких показателях боли во время секса.

Рубрика: Здоровье

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