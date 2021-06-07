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Тренировки для мозга помогут одолеть депрессию

Здоровье и дом - Здоровье
18:23, 07 июня 2021
Американские СМИ

Тренировки для мозга помогут одолеть депрессию
Global Look Press
Global Look Press

Стало известно, как тренировки мозга могут помочь при появлении депрессивных симптомов.

Авторитетный научный журнал Nature: Scientific Reports опубликовал результаты исследования, которое показало, что тренировки мозга могут устранить или сгладить депрессивные симптомы у людей, имеющих определённый когнитивный дефицит. Была выявлена значительная корреляция между нехваткой коммуникативных навыков, сдерживающих контроль, и депрессивными симптомами.

Речь шла про тормозящий контроль — специфический когнитивный навык, который помогает нам лучше контролировать импульсивные реакции. Именно за счет данного контроля мы и осуществляем продуманные действия, которые более согласуются с достижением краткосрочных и долгосрочных целей. Авторы исследования считают, что у жертв депрессивных симптомов дефицит этого самого тормозящего контроля приводит к ухудшению настроения из-за постоянного осмысливания информации, которую другие люди могут спокойно игнорировать или подавлять. Негативные размышления и провоцируют депрессию.

В исследованиях приняли участие 114 добровольцев. У 29% имелась минимальная депрессия, 21% имел лёгкую, 20% — умеренную и 30% - тяжелую или очень тяжелую. Ученые использовали компьютеризированные задания для оценки уровня тормозящего контроля. Оказалось, что более глубокие и депрессивные симптомы были связаны с самым большим дефицитом этого контроля вне зависимости от уровня депрессии.

Теги: #Наука

Рубрика: Здоровье

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