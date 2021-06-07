Тренировки для мозга помогут одолеть депрессию

Стало известно, как тренировки мозга могут помочь при появлении депрессивных симптомов.

Авторитетный научный журнал Nature: Scientific Reports опубликовал результаты исследования, которое показало, что тренировки мозга могут устранить или сгладить депрессивные симптомы у людей, имеющих определённый когнитивный дефицит. Была выявлена значительная корреляция между нехваткой коммуникативных навыков, сдерживающих контроль, и депрессивными симптомами.

Речь шла про тормозящий контроль — специфический когнитивный навык, который помогает нам лучше контролировать импульсивные реакции. Именно за счет данного контроля мы и осуществляем продуманные действия, которые более согласуются с достижением краткосрочных и долгосрочных целей. Авторы исследования считают, что у жертв депрессивных симптомов дефицит этого самого тормозящего контроля приводит к ухудшению настроения из-за постоянного осмысливания информации, которую другие люди могут спокойно игнорировать или подавлять. Негативные размышления и провоцируют депрессию.

В исследованиях приняли участие 114 добровольцев. У 29% имелась минимальная депрессия, 21% имел лёгкую, 20% — умеренную и 30% - тяжелую или очень тяжелую. Ученые использовали компьютеризированные задания для оценки уровня тормозящего контроля. Оказалось, что более глубокие и депрессивные симптомы были связаны с самым большим дефицитом этого контроля вне зависимости от уровня депрессии.