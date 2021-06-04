Зарядки от Apple создают помехи для водителей ритма

Беспроводные зарядки от компании Apple могут влиять на работу кардиостимуляторов, как доказали ученые.

Новое исследование, опубликованное в Journal of the American Heart Association, показало, что смартфоны iPhone 12 Pro Max могут вызывать магнитные помехи, влияющие на работу кардиостимуляторов. Они возникают в том случае, если эти устройства размещены слишком близко к этим имплантированным средствам для поддержания ритма сердца. Виной этому технология для беспроводной зарядки Apple MagSafe.

Подобного рода взаимодействие было выявлено между устройствами от Apple и кардиостимуляторами от трёх основных их производителей. Поначалу исследователи протестировали iPhone 12 Pro Max, поместив его на кожу пациента прямо перед имплантом, как бы имитируя нахождение телефона в нагрудном кармане. Здесь помехи фиксировались всегда. В ходе второго теста телефон помещался поверх развернутого водителя ритма, всё ещё находящегося в коробке. Интерференция отмечалась в 70% случаев.

Отметим, что данное исследование было небольшим по объёму, в нём участвовали всего три пациента, а ученые испытали в общей сложности 14 кардиостимуляторов. Тем не менее, помехи присутствовали во всех устройствах для поддержания ритма сердца от воздействия гаджетов Apple 12-й серии. Применяющаяся здесь технология беспроводной зарядки Apple MagSafe эксплуатируется в самых разных магнитных аксессуарах Apple для iPhone и iPad, включая зарядные устройства, чехлы и кошельки.