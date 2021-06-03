Вторичные инфекции особо опасны при болезни Альцгеймера

Вторичные инфекции усиливают воспаление мозга и ухудшают когнитивные способности при болезни Альцгеймера.

Новое исследование механизмов развития болезни Альцгеймера показало, что вторичные инфекции и новые воспалительные явления усиливают иммунный ответ мозга и влияют на память, как у лабораторных мышей, так и у людей. Это происходит даже в том случае, если эти вторичные инфекции развиваются вне мозга. Результаты исследования публикует журнал Alzheimer's and Dementia.

По мнению учёных, ключевые клетки головного мозга астроциты и микроглии уже находятся в активном состоянии из-за воспаления, вызванного болезнью Альцгеймера. А новое исследование показывает, что эти вторичные инфекции могут затем провоцировать избыточную реакцию данных клеток, которая способствует изменению ритмов мозга и ухудшению когнитивной деятельности.

В ходе экспериментов специально выведенные для демонстрации признаков болезни Альцгеймера лабораторные мыши подвергались острым воспалительным процессам, что позволило ученым наблюдать воздействие инфекций на функционал нейронных сетей и память. Наблюдения за мышами продемонстрировали изменения в производстве астроцитов и микроглий, а также новые когнитивные нарушения и сбой в мозговых ритмах. У здоровых мышей такого же возраста этого не было.