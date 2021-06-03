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Лекарства от артрита снижают эффективность вакцин против COVID-19

Здоровье и дом - Здоровье
18:01, 03 июня 2021
Американские СМИ

Лекарства от артрита снижают эффективность вакцин против COVID-19
Global Look Press
Global Look Press

Противовоспалительные препараты вызывают более слабую иммунную реакцию после вакцинации от COVID-19.

Некоторые пациенты, которые принимают метотрексат для лечения распространенных заболеваний иммунной системы вроде ревматоидного артрита и рассеянного склероза, после вакцинации от коронавируса демонстрируют более слабый иммунный ответ. При этом людей с подобного рода воспалительными заболеваниями иммунной системы традиционно лечат лекарствами, снижающими воспаления, включая и метотрексат.

Данный тип расстройств появляется в тот момент, когда созданная природой для борьбы с болезнями иммунная система работает анормально, то есть атакует организм. Это вызывает воспаления, боли, отёки и приводит в некоторых случаях к тяжелой инвалидности. Результаты нового исследования опубликованы в журнале Annals of the Rheumatic Diseases.

В нём рассматривалась реакция пациентов на вакцину против коронавируса от компании Pfizer. Исследователи определяли уровень антител и то, насколько хорошо иммунитет каждого пациента реагирует на эту вакцину. Однажды введенные в организм ингредиенты вакцины предназначены для производства специфических антител — иммунных белков, специально нацеленных на вирусные белки. Они выводят эти белки из строя и помечают для того, чтобы организм от них избавлялся.

Теги: #Наука

Рубрика: Здоровье

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