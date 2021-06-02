Молоко предлагается заменить мучными червями

Исследование показало, что мучные черви имеют такую же питательность, как и молочные белки.

Не так давно регулирующие органы Евросоюза одобрили на территории региона использование белков мучного червя. Из-за этого данные насекомые становятся всё более популярными источниками экологически безопасного и качественного питательного вещества. Учёные из Маастрихтского университета в Нидерландах полагают, что с точки зрения питательности этот новый источник пищи ничуть не уступает «золотому стандарту белков» — молоку.

Одна из голландских агротехнических компаний, которая представляла мучных червей для этого исследования, смогла доказать, что их белки обладают одинаковыми характеристиками с молочными белками в том, что касается пищеварения, усваиваемости и способности стимулировать рост мышц. Мучные черви могут войти в наш повседневный рацион точно так же, как мясо на растительной основе и различные заменители молочных продуктов.

Любопытно, что червей на Западе относят к разновидности здорового питания. Для того, чтобы эта тенденция стала массовой, как полагают авторы исследования, необходима маркетинговая мощь, которой обладают крупные пищевые компании.