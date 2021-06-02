Для тренировки мозга пожилым людям подойдут игровые приставки

Игровые приставки помогут пожилым людям сохранить интеллект, как установили ученые.

Исследование показало, что что наши бабушки и дедушки могут дольше сохранять остроту ума, если они увлекаются игровыми приставками, и особенно интерактивными видеоиграми, которые требуют постоянного вмешательства пользователей. Таковы результаты экспериментов с участием людей от 72 лет и старше.

Добровольцев разделили на две группы, и первая в течение 12 недель получала стандартные физические и интеллектуальные упражнения, а вторая наряду с ними также играла в Kinect Sports на игровой консоли Xbox. Наблюдение осуществляли ученые из Университета Южного Куинсленда. Оказалось, что вторая половина участников позднее обладала более выдающимися результатами за счет комбинации обычных упражнений с когнитивными нагрузками, получаемыми в игре.

У пожилых людей отмечалось некоторое улучшение когнитивных и физиологических функций. При этом до начала исследования у всех его участников имелась легкая форма потери памяти, но старческого слабоумия выявлено не было ни у кого. Группа на приставках продемонстрировала улучшение когнитивных функций по всем направлениям.