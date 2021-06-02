Ученые рассказали, как с помощью анализа крови можно выработать режим тренировок

Занятия спортом полезны для всех, но на каждого из нас они оказывают разное влияние. У кого-то повышается уровень выносливости, а у кого-то вырастает показатель сахара в крови. И вот теперь ученые выявили одну из причин в ходе исследования, в котором приняли участие 654 взрослых добровольца, ведущих малоподвижный образ жизни.

Они прошли через 20-недельную программу физических нагрузок на выносливость, в ходе которой ученые проанализировали показатели около 5 000 различных белков в крови участников эксперимента. Были выявлены сотни белков, соответствующих тому, насколько хорошо тот или иной человек реагировал на упражнения.

Эта белковая зависимость может привести к более персонализированному режиму тренировок на основе анализа крови, а также помочь экспертам бороться с характерными болезнями. Исследователи из Beth Israel Deaconess Medical Center подтверждают, что хотя все участники эксперимента получили пользу от упражнений, различная реакция на физические нагрузки у людей, выполняющих один и тот же режим тренировок, на самом деле, была весьма поразительной.