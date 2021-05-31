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Старческое слабоумие разрушает кровеносные сосуды мозга

Здоровье и дом - Здоровье
17:57, 31 мая 2021
Американские СМИ

Старческое слабоумие разрушает кровеносные сосуды мозга
Global Look Press
Global Look Press

Исследование открыло новые механизмы старческого слабоумия, дезорганизующие кровеносные сосуды.

Испанские ученые обнаружили новый механизм болезни Альцгеймера, который дезорганизовал работу кровеносных сосудов вокруг бета-амилоидных бляшек. Эти белковые скопления являются одним из характерных признаков болезни, и по их наличию обычно ставят диагноз. Результаты нового исследования опубликованы в международном журнале Nature Communications.

Болезнь Альцгеймера — это основная разновидность старческого слабоумия. В большинстве развитых стран заболеваемость данным недугом растет в связи с увеличением продолжительности жизни населения. Учёные полагают, что к болезни Альцгеймера приводят скопления бета-амилоидных и тау белков в мозге, из-за которых связи между нейронами неуклонно нарушаются. Новое исследование показывает, что болезнь Альцгеймера вызывает дисфункцию ангиогенеза — крайне важного физиологического процесса, который способствует формированию сосудов головного мозга.

Разрушение сосудов и приводит к скоплению тех самых коварных белков. Мозг человека может очищаться от бета-амилоидов через кровь, но если проводимость сосудов нарушается, то процессы очищения мозга замедляются. Всё это приводит к токсическим запасам белков, как следствие, к старческому слабоумию.

Теги: #Наука

Рубрика: Здоровье

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