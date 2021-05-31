Старческое слабоумие разрушает кровеносные сосуды мозга

Исследование открыло новые механизмы старческого слабоумия, дезорганизующие кровеносные сосуды.

Испанские ученые обнаружили новый механизм болезни Альцгеймера, который дезорганизовал работу кровеносных сосудов вокруг бета-амилоидных бляшек. Эти белковые скопления являются одним из характерных признаков болезни, и по их наличию обычно ставят диагноз. Результаты нового исследования опубликованы в международном журнале Nature Communications.

Болезнь Альцгеймера — это основная разновидность старческого слабоумия. В большинстве развитых стран заболеваемость данным недугом растет в связи с увеличением продолжительности жизни населения. Учёные полагают, что к болезни Альцгеймера приводят скопления бета-амилоидных и тау белков в мозге, из-за которых связи между нейронами неуклонно нарушаются. Новое исследование показывает, что болезнь Альцгеймера вызывает дисфункцию ангиогенеза — крайне важного физиологического процесса, который способствует формированию сосудов головного мозга.

Разрушение сосудов и приводит к скоплению тех самых коварных белков. Мозг человека может очищаться от бета-амилоидов через кровь, но если проводимость сосудов нарушается, то процессы очищения мозга замедляются. Всё это приводит к токсическим запасам белков, как следствие, к старческому слабоумию.