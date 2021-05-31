Даже дошкольники не хотят выделяться из толпы

Даже самые маленькие дети предпочитают не выделяться из толпы, как показало исследование.

Американские ученые из Университета Дьюка доказали, что даже самым маленьким детям свойственен инстинкт коллектива. В частности, при принятии тех или иных решений малыши ориентируются на то, как поступают их ровесники. Исследователи настаивают, что человек не рождается с желанием стать частью социума, но эти инстинкты проявляются в нём с самого раннего возраста.

В ходе эксперимента дошкольники разыгрывали чайную церемонию, и каждому ребёнку раздавали специальные наклейки определенных цветов, чтобы они ощущали себя частью одной команды. После этого исследователи наблюдали за тем, как именно дети принимали решения о проведении тех или иных ритуалов. Например, как они расставляли чашки и тарелки, как разносили закуски. Некоторые решения принимались самостоятельно, но в большинстве случаев малыши делали их под воздействием примера толпы.

Когда дети узнавали о выборе других малышей, они нередко переключались на чужой выбор и отказывались от своего первоначального решения. Тем самым они демонстрировали, что групповые нормы имеет для них больший приоритет, чем личные предпочтения. Это важно, если учесть, что средний возраст малышей составлял 3,5 года.