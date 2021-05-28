Запрет вейпинга толкает подростков к обычному курению

Запрет на ароматизированные продукты для вейпинга побуждает подростков к курению, как установили исследователи.

Ученые из Йельской школы здравоохранения пришли к выводу о том, что запрет на ароматизированные табачные изделия вызывает рост курения обычных сигарет у подростков и молодых людей. Результаты этого исследования публикует журнал JAMA Pediatrics. Оно основывалось на анализе вредных привычек подростков в Сан-Франциско после того, как в 2018 году в этом регионе запретили все ароматизированные табачные изделия.

Оказалось, что после этого в два раза увеличилось число подростков, которые курят обычные сигареты. Исследователи подчеркивают, что если подросток не может получить желаемый ароматизированный продукт для вейпинга, то он будет выбирать обычные сигареты. До запрета таких продуктов уровень курения в Сан-Франциско и других округах Калифорнии постоянно снижался.

А вот после запрета он начал заметно расти, что и продемонстрировал анализ исследователей. Следовательно, запреты в сфере курения далеко не всегда приводят к желаемым итогам.