Индийские ученые: покойники не заражают коронавирусом

Передача коронавируса через покойников маловероятна, как показало исследование ученых из Индии.

Наука до сих пор не имеет исчерпывающего представления о том, как именно и через что распространяется коронавирус. К примеру, до последнего времени существовали опасения по поводу того, что люди могут заразиться ковидом от покойников, которые скончались из-за этой болезни. Так, в России умерших после тяжелого ковида пациентов вообще рекомендуют хоронить в специальных закрытых гробах.

Это негативно отражается на проведении ритуальных мероприятий и лишает родственников возможности нормально попрощаться с умершими. Исследование Всендийского института медицинских наук показало, что через 12-24 часа после смерти заражённого коронавирусом человека сам патоген в носовой и ротовой полости теряет активность. Следовательно, риск передачи его окружающим снижается почти до нуля.

Обнародованы результаты пилотного исследования о возможности заражения COVID-19 через покойников, которое проводили специалисты в области судебно-медицинской экспертизы. Они проверили более 100 тел повторно на коронавирусную инфекцию через 12-24 часа после смерти. Во всех случаях результат был отрицательным — вирус терял свою активность и уже не представлял опасности.