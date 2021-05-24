Смертельное осложнение коронавируса можно засечь еще дома

Два коварных признака коронавируса, говорящие об угрозе летального исхода болезни, можно засечь ещё дома.

Более 85% пациентов с коронавирусом сегодня лечатся амбулаторно или дома. Всем им предлагают в случае ухудшения симптомов срочно вызывать скорую помощь. Но чаще всего таким пациентам советуют обращаться за экстренной помощью при появлении серьезных проблем с дыханием либо постоянных болей в области груди.

Исследователи из Университета Вашингтона полагают, что эти симптомы возникают далеко не всегда, когда положение становится критическим. С другой стороны, когда ситуация действительно ухудшается, и человек нуждается в быстрой госпитализации, у него может и не появиться боли в груди, а также выраженной одышки. Вот почему важно обращать внимание на другие признаки, и два из них можно легко контролировать в домашних условиях.

Для контроля одного из признаков или сатурации требуется обычный прибор под названием пульсоксиметр. Он показывает насыщение кислородом крови. Если эта цифра падает ниже 91%, человек должен срочно вызывать скорую помощь и отправляться в больницу, так как он нуждается в кислородной поддержке. Второй показатель — это поверхностное дыхание. Если человек делает более 23 вдохов в минуту, это означает серьезные проблемы с его легкими. И тут нужно срочно обращаться за помощью и перебираться из дома в больницу без всяких промедлений. Оба этих признака говорят о высоком риске летального исхода коронавируса.