Двойной удар по опасному детскому раку может помочь

Исследование показало, что так называемая мультимодальная терапия может эффективно использоваться для лечения агрессивного детского рака.

Авторитетный международный журнал Clinical Cancer Research публикует итоги работы ученых из США, которые в деталях описали воздействие новой комбинационной терапии, по-видимому, очень эффективной против высокорисковой нейробластомы и других форм агрессивного детского рака. До половины всех случаев нейробластомы, которые выявляются у детей, относятся к высокорисковым. А это значит, что опухоль растет агрессивно и трудно поддается лечению.

Несмотря на интенсивное лечение, большинство таких юных пациентов умирают в течение пяти лет после постановки диагноза, и даже у переживших остаются серьёзные долгосрочные негативные последствия для здоровья. В ходе нового исследования ученые оценили эффективность двух препаратов для борьбы с детской нейробластомой.

Первый — это соединение кураксин, похожее на противомалярийные средства. Второе — панобиностат из категории ингибиторов гистондиацетилазы. Синергическое или совместное воздействие этих препаратов усиливало противоопухолевый эффект друг друга. Два этих соединения отлично работали вместе, эффективно подавляя рост раковых клеток в лабораторной культуре, а также у мышей, у которых специально в организме развивали высокорисковую нейробластому человека.