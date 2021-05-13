"Е" значит "Европа". Роспотребнадзор развеял любимый миф россиян о пищевых добавках

Если в составе продуктов питания указана буква «Е», это вовсе не означает, что они содержат какие-то искусственные добавки, напоминает Роспотребнадзор. Буква «Е» в сокращении означает «Европа», и среди таких добавок есть множество совершенно натуральных.

«Потребители часто думают, что все добавки в той или иной степени могут негативно повлиять на здоровье человека, но это заблуждение. Очень часто под маркировкой «Е» обозначают натуральные вещества: Е-100 — куркумин, Е-101 рибофлавин (или витамин В2), Е 160 — паприка, Е 140 — хлорофилл и многие другие полезные для здоровья вещества. В их основе есть пряности, зелень, овощи», — объясняют специалисты надзорной службы.

При этом сокращения также позволяют разделить добавки по разным группам в зависимости от их назначения: группа «Е1» означает добавление красителя, «Е2» — консерванта, то есть вещества, способствующего длительному хранению продукта, «Е3» — антиокислителя, который замедляет процесс окисления, «Е4» — стабилизаторы, позволяющие сохранять внешний вид продукта (желатины, пектины, крахмалы и прочее), «Е5» — эмульгаторы, способствующие сохранению структуры продукта (используются в шоколаде, масле и майонезе), «Е6» — усилители вкуса и запаха (часто используются ради добавления новых вкусов и ароматов) и «Е7» — другие самые разные добавки.

Некоторые добавки на территории России запрещены к употреблению, остальные же «считаются относительно безвредными». При этом ведомство предупреждает, что употреблять продукты с почти любыми добавками стоит в умеренных количествах, потому что регулярное чрезмерное их употребление способно спровоцировать «заболевания желудочно-кишечного тракта, аллергические реакции, заболевания печени, почек» и другие.