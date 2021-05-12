В Уфе вакцинацию дополнили лотерейными условиями: победителю достанется квартира

Десять смартфонов разыграет Общественный фонд развития Уфы среди горожан, которые сделают любую вакцину от коронавируса, сообщается на сайте организации. Главным призом такого необычного конкурса станет однокомнатная квартира.

Принять участие в лотерее смогут только те, кто сделает прививку в период с 14 мая по 20 июня. Все пациенты получат спецкупоны с уникальным номером, которые необходимо будет зарегистрировать на сайте проекта «Здоровая Уфа».

Квартира и гаджеты будут разыграны 23 июня. В соответствии с законом, победители обязаны будут оплатить налог в размере 35% от стоимости подарка. Каждый смартфон стоит 70 тысяч рублей, а стоимость квартиры не превысит 3 миллионов рублей.