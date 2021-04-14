Прибывающих из-за рубежа любым транспортом россиян обязали сдавать ПЦР-тесты на ковид

C 15 апреля все россияне, возвращающиеся в РФ из-за рубежа, обязаны будут сдавать ПЦР-тест на коронавирус и соблюдать изоляцию до получения результата, пишет «Интерфакс» со ссылкой на указание Роспотребнадзора.

Если ранее эта норма распространялась только на тех, кто прилетает в Россию, то теперь сдавать тесты будут и те, кто возвращается на наземном транспорте.

Результат тестирования граждане РФ обязаны будут разместить на Едином портале госуслуг.

Пока в России прекращено авиасообщение с тремя странами: Турцией, Танзанией и Великобританией.