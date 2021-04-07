Законопроект, освобождающий медиков от уголовки за разбитую ампулу, прошел первое чтение

Утрата наркотических и психотропных веществ по неосторожности в перспективе перестанет наказываться Уголовным кодексом в случаях, если никто в результате не пострадал. Такие поправки в закон были приняты Госдумой в первом чтении. Об этом пишет портал «Такие дела».

«Сейчас врачи, медицинские сестры, фельдшеры могут быть привлечены к уголовной ответственности за раздавленную или случайно потерянную ампулу, даже пустую», — объясняет актуальное положение директор организации «Регион заботы» Анастасия Жданова.

При этом законопроект не отменяет дисциплинарной и материальной ответственности за инцидент с утерей препарата.

Известно, что с 2016 по 2019 год в России было возбуждено 29 дел по обсуждаемой статье, но в суд из них направлено только 15.

«Когда речь идет о спасении людей, бывают разные ситуации. Например, случаи, когда, помогая пациентам, врачи пострадали за формальные нарушения процедур. Безусловно, надо очень внимательно следить за тем, как используются такие сильные препараты. Но и чрезмерное наказание за непредумышленные ошибки также недопустимо. Нужно создавать условия для врачей, чтобы они могли спокойно работать», — объяснял суть поправок премьер-министр Михаил Мишустин (цитата по Vademecum).